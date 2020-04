La contundente respuesta de una azafata a las críticas por el vuelo a China

La operación del vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer insumos médicos desde China trajo opiniones contrapuestas: algunas personas lo celebraban con orgullo, mientras otras criticaban distintos aspectos de la salida del avión que viajó a Shanghái.

Una azafata se encargó de contestar una por una a las críticas y a las dudas de las personas sobre el operativo. La usuaria "SoyAzafata" afirmó que hay mucha desinformación dando vueltas y pidió que "usen el sentido común y piensen que tal vez si las cosas se hacen o no se hacen de determinada manera es por algun motivo que gente experta en el tema ya consideró antes".

La azafata explicó por qué se trata de un vuelo tan especial: "Ningún vuelo de carga de forma regular se realiza ida y vuelta durante 55 horas sin parar y porque la operación desde Argentina para llegar a China en un avión 330 es muy compleja".

"Nadie se cree héroe, pero una operación así de compleja y de tal embergadura no se hace todos los días y nos sentimos orgullosos por ayudar desde nuestro lugar", afirmó la mujer desde su Twitter.

9) ¿Por qué se creen héroes? Héroes son los médicos o los que fueron a Malvinas.



Nadie se cree héroe, pero una operación así de compleja y de tal embergadura no se hace todos los días y nos sentimos orgullosos por ayudar desde nuestro lugar. — Soy Azafata ✈⛅ (@SoyAzafata) April 18, 2020

En primer lugar, respondió por qué van 17 empleados para un avión vacío: "El vuelo ida y vuelta dura 55 horas parando soló para cargar combustible por lo que se necesitan 4 cambios de tripulación para cumplir con el mismo. Es decir, 12 pilotos. También van 4 personas de mantenimiento y 1 despachante".

"¿Por qué no se están usando esos aviones para repatriar argentinos en su lugar?", consultaron y ella respondió que "las autorizaciones de qué vuelos se hacen y cuáles no dependen del gobierno y de sus distintos agentes. Si no lo aprueban ninguna aerolínea puede operar desde/hacia EZE".

También, destacó que no se utilizaron cargueros porque Argentina no tiene los tiene y que "al mismo tiempo, hoy en día la lista de espera para contratar un servicio de carga es larga y súper costosa, por lo que muchas aerolíneas optaron por usar sus aviones de pax para este fin".

3) ¿Cobran aparte por hacer el vuelo?



No, todos quienes se ofrecieron a hacer los vuelos lo hicieron de manera voluntaria y no tienen una compensación especial ni adicional. — Soy Azafata ✈⛅ (@SoyAzafata) April 18, 2020

Luego, afirmó que la operación no podría realizarse en un Hércules "porque es imposible que un Hércules (o cualquier avión que hoy tenga nuestra fuerza aérea) llegue a China. No tiene la autonomía suficiente y tardaría muchos días más".

6) ¿Por qué no fue la FAA en un Hércules?



Porque es imposible que un Hércules (o cualquier avión que hoy tenga nuestra fuerza aérea) llegue a China. No tiene la autonomía suficiente y tardaría muchos días más. — Soy Azafata ✈⛅ (@SoyAzafata) April 18, 2020

Siguió con su explicación y contó que ninguno de los tripulantes cobró a parte por realizar el operativo: "No, todos quienes se ofrecieron a hacer los vuelos lo hicieron de manera voluntaria y no tienen una compensación especial ni adicional".

"¿Por qué no sacaron los asientos para hacer más lugar en la cabina?", preguntaron y ella contestó: "Armar y desarmar un avión no es sencillo y para hacerlo se debe contar con la autorización del fabricante y se requiere tiempo. Se consideró que era más importante que el vuelo salga lo antes posible".