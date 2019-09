La anécdota que contó Verón y que lo une con Maradona en la época de Boca

Juan Sebastián Verón recordó los tiempos en los que jugó junto a Diego Maradona en Boca y dejó en evidencia la fuerte admiración por "El Diez", en una entrevista que se publicó hoy, pero que fue dada previamente a la llegada del ex delantero a Gimnasia y Esgrima La Plata.

"En realidad fue una maestría hecha para lo que me iba a venir después. Lo que significa Boca, el mundo Boca, que te reconozcan en todos lados. La convivencia con gente así pesada, con historia. Para los que somos de esta época, los 70, Maradona fue la referencia futbolística. Convivir, estar; con Caniggia mismo. Increíble. Todo ese plantel me ayudó primero en determinar mi personalidad, si bien después lo tenés que mostrar en otro lugar. Y también en esto de la convivencia, de soportar la presión de un club tan importante y tan masivo. Me ayudó sin ningún tipo de duda", aseguró el presidente de Estudiantes, entrevistado por Infobae.

Y describió: "El vestuario, en sí, no era el problema. El problema era jugar. Ese es el tema. Imponerte, que te vean. Si no pasas desapercibido. Hubiese sido más fácil esconderse detrás de la figura de Maradona, te quedas ahí. Y en cambio en ese momento el "Kily" González y yo, que éramos los más chicos nos teníamos que imponer de alguna forma desde la personalidad para que sepan lo que éramos nosotros como jugadores de fútbol, más que el vestuario. El vestuario es el vestuario y queda ahi".

También recordó la historia de Maradona con su padre y con él mismo: "Calculá que en el 81, 80, cuando mi viejo deja de jugar yo el único partido que me recuerdo en imágenes estando en esa platea (señala la tribuna de 115) de chico, fue ese partido acá contra Boca. Estudiantes pierde 3-1 con un gol de Maradona en aquel arco. Él hace un gol, se trepa al alambrado y lo echan. Si mal no recuerdo. Y fue el último partido que jugó mi viejo contra el Boca de Maradona, porque después se lesiona mi papá y deja de jugar. Yo, después, termino jugado con él en su última etapa. Entonces yo me quedo con eso, con esa posibilidad de jugar seis meses con un tipo que marcó una época, que fue referencia, que fue ídolo".

"Yo llego a Italia porque quería jugar en el campeonato que había jugado Maradona, no por otra cosa. Creo que a todos nos marcó. Llegar a Italia era llegar al campeonato que jugó Maradona, con ese Napoli. La verdad que obviamente que sí", concluyó.