Julio Cobos admitió que el Gobierno debería pensar en volver al cepo cambiario

El exvicepresidente Julio Cobos admitió que si el programa financiero del Gobierno no llega a buen puerto, será inevitable imponer un control sobre el dólar. Además, reconoció que la situación económica es compleja.

En diálogo con radio La Red, el dirigente mendocino señaló que de no funcionar las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, "no va a haber alternativa" a una eventual vuelta del un cepo cambiario. "El ministro postergó los plazos para preservar las reservas, no porque no pueda pagar", aclaró.

En otro aspecto, Cobos afirmó que "el FMI va otorgar el desembolso". "Estarán esperando el respaldo de las medidas económicas por parte de la oposición. La primer responsabilidad es del presidente, pero también hay una responsabilidad segunda de la oposición", sostuvo el exfuncionario.

En la misma línea, remarcó que "la situación es muy vulnerable y complicada". A su vez, explicó que ante este marco de crisis, "llamaría a Alberto Fernández para dialogar en este contexto".