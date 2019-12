Juicio por la obra pública: las defensas piden que la Oficina Anticorrupción y la UIF abandonen la querella

Las nueve defensas en el juicio por presuntas irregularidades en el juicio por la obra pública en Santa Cruz pidieron que las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) sean apartadas del juicio oral.

El planteo lo hizo el abogado de Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Mariano Fraguerio Frías. Apuntaron a que el nuevo esquema de la OA, publicado en el Boletín Oficial, cambia las pautas originales por las que se inició el proceso por lo que no puede continuar. A este pedido se plegaron las defensas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otras siete.

Pese a ello, los abogados de los dos organismos estatales rechazaron los pedidos al señalar que tienen mandato de los dos entes para querellar en el juicio y sólo sus titulares pueden modificarlo, lo cual aún no sucedió.

Tanto Félix Crous, de la OA, como Carlos Cruz, en la UIF, no asumieron aún en sus cargos. El primero aún no juró y el segundo ocupará su lugar a fin de enero, porque su antecesor, Mariano Federici, tiene mandato hasta el 27.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, resolvieron que definirán sobre los planteos cuando tengan más elementos e información. La de hoy, en tanto, fue la última audiencia del año, con la la declaración de la exdiputada nacional Margarita Stolbizer, testigo del caso.

En el proceso se juzgan supuestas irregularidades en 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron en Santa Cruz durante el kirchnerismo. La vicepresidenta, que declaró en indagatoria el 2 de diciembre, aseguró: “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”.

"Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular", sostuvo CFK y agregó: “Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robaron todo, mientras endeudaban al país”.

En la indagatoria, Cristina afirmó que los procesos judiciales en su contra son parte de una persecución judicial contra diversos gobiernos de la región y que las condenas en su contra ya están escritas, pero aseguró: “He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia. A ustedes los condenará la historia”.

UNA VEZ MÁS, LA NACIÓN ENGAÑA A SUS LECTORES

.

En el día de la fecha, La Nación titula "Cristina Kirchner pidió que la OA y la UIF no intervengan más en el juicio por presunto fraude en la obra pública".

Dicho título difiere de la realidad ya que Cristina Fernández de Kirchner no realizó ninguna presentación sino que adhirió, como también lo hicieron otras defensas, a un pedido realizado por Mariano Fragueiro Frias, abogado de uno de los imputados en la causa.

De esta manera, La Nación nuevamente engaña a sus lectores haciendo eje en la figura de Cristina en el título de la noticia cuando, párrafos más adelante, la nota explica que en realidad la vicepresidenta adhirió al pedido de una de las defensas.