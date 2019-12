Jubilaciones y el campo: las claves de las medidas de Alberto Fernández explicadas por Roberto Navarro

En el mismo fin de semana que se aprobó la llamada Ley de Emergencia Económico luego de dos debates maratónicos en la Cámara Baja y Alta, el Gobierno encabezado por Alberto Fernández arrojó un poco más de certidumbre sobre cuáles son sus metas y objetivos.

En este sentido, Roberto Navarro - director de El Destape - analizó los focos más importantes que tiene que enfrentar el Gobierno. En la ya tradicional editorial de los fines de semana titulada "Alberto ayudó a los pobres, bajó el riesgo país y quiere usar a Majul", el periodista desgranó cada intención y próximos movimientos que se darán desde Balcarce 50.

Sin embargo, lo más jugoso del análisis del director de este sitio es lo referido a Jubilaciones y el trato con el campo. A partir de los siguientes dos puntos explicados por Roberto Navarro se puede entender cuáles serán los próximos pasos.

JUBILACIONES

El macrismo entregó un sistema previsional desfinanciado. El Fondo de Garantía perdió más de la mitad de su valor y está lleno de bonos del Estado que marchan hacia una quita. El flujo de dinero que entra mensualmente se vio afectado por varios factores fruto del plan de Macri:

- Baja de cargas patronales

- Aumento del desempleo

- Aumento del empleo en negro

- Caída de salarios reales

- Menores ingresos reales por Ganancias e IVA

En esas condiciones es claro que el sistema no aguanta, que es tanto el peso sobre el gasto total del Estado que no hay suba impositiva que lo salve y que alguien va a perder en el reparto.

La decisión del gobierno es que los que menos ganan recuperen algo de lo perdido, que haya otro segmento que se mantenga en la actual situación y que otros pierdan ingresos reales. Se llama achatar la pirámide.

El gobierno no lo dijo de esta manera públicamente, pero sí en off. Incluso ANSES difundió una tabla que muestra que esa es la solución que hallaron otros países. Aquí hay un tema delicado y el gobierno lo sabe: a algunos de los que se van a ver perjudicados no les alcanza el dinero actualmente.

Sería interesante que el Gobierno lo plantee con todas las letras y haya un debate nacional sobre el tema. Durante cuatro años debatimos una novela de policiales con causas en muchos casos inventadas en vez de discutir política. Tiene argumentos para defender su posición: le está dando a los mayores medicamentos y les dará una tarifa social más extendida y más baja.

RELACIÓN CON EL CAMPO

El modelo de concentración extrema de la riqueza de Macri fracasó no sólo porque perdieron los trabajadores, también porque explotó por los aires en términos financieros y terminó con récord de inflación y caída de la actividad. Alberto ganó las elecciones prometiendo desconcentrar. La suba de los derechos de exportación fue menor. El sector podría aportar más.

Según un informe de CEPA, el sector agropecuario, gracias a la devaluación y la baja de derechos de exportación, aumentó sus ingresos en un 607%. Como la inflación en la era Macri fue del 311%, los ingresos reales de los productores se duplicaron. Es obvio que tienen mucho para aportar.