Jorge Sappia, dirigente radical: "Macri debería dejar de hacer campaña y gobernar”

Jorge Sappia, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), analizó la situación económica que atraviesa el país y la responsabilidad del gobierno, y sostuvo que tendrían que "estar enfocados en saber lo que necesita el país".

“Están todos enfocados en la campaña cuando en realidad tendrían que estar enfocados en saber lo que necesita el país, que es un poco de calma y tranquilidad; serenar los ánimos y ver qué propuestas se pueden hacer para mitigar los efectos de la crisis”, meditó el dirigente radical.

Y agregó: “Me parece que en términos políticos, las conducciones de los candidatos no son las apropiadas para el momento que se viene en la Argentina. No digo que haya equiparación entre las responsabilidades de uno y otro, lo que digo es que hay un exceso de campañismo y deberían tener una visión más moderada”.

En diálogo con Radio Caput, Sappia remarcó que el gobierno nacional “de acá a octubre, debería dejar de hacer campaña y gobernar, dejar de hacer discursos positivos de cosas que no va a poder hacer en dos meses". Y siguió: "Este es el camino, de tomar las cosas con más seriedad y asumir que el 15 por ciento de diferencia tiene un sentido de bronca y castigo por la conducción defectuosa del Estado Nacional”.

Sobre el futuro de la Unión Cívica Radical y la continuidad en la alianza Cambiemos, Sappia expresó: “Como a todos los radicales, el Pro nos ninguneó, no nos consultó, no nos llamó para nada. El día que se firmó el acuerdo con el FMI, Cornejo salió de Casa Rosada sin saber que se había firmado ese documento". En esa línea, congesó: "Hace rato que estoy trabajando para aunar voluntades en todo el país para recuperar la identidad radical dejando de lado Cambiemos y volver a nuestra esencia: en materia de ideas, de vocación democrática, de visión republicana y de afinidad con la justicia social”.

“Si no armamos un grupo de partidarios que se plantee romper esta conducción equivocada que tiene el partido, el futuro del radicalismo no existe. Una convención donde la mayoría de los convencionales no tengan cargos públicos”, cerró Sappia.