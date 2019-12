Jorge Rial reveló que Angelici lo llamó y le dijo que Juan Román Riquelme es "un psicópata"

El conductor Jorge Rial afirmó que el presidente de Boca, Daniel Angelici, lo llamó por su entrevista con Juan Román Riquelme y le dijo que el ex futbolista era un "psicópata".

En medio de la extensa entrevista de Román con Jorge Rial en Intrusos, el periodista le comentó al ídolo máximo de Boca que Angelici lo llamó horas antes para pedir explicaciones por la nota.

"Para Angelici vos sos un psicópata ¿no?", afirmó Rial al tiempo que le comentó a Riquelme: "Me lo dijo hoy a mí por teléfono".

"Hoy me llamó preocupado y para saber porqué venía él. Se lo expliqué y todo y me dijo 'vos sabés que es un psicópata'. Le dije '¿esto se lo puedo decir?' y me dijo que sí. En realidad agregó algo más que no lo voy a decir", explicó enseguida.

El conductor le preguntó a Román que pensaba de la situación y el diez respondió muy picarezco: "Yo no lo escuché. Yo le mando un beso grande si está mirando la tele".