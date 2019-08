La Orquesta Sinfónica Nacional denunció vaciamiento por decisión de Avelluto

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional leen un comunicado antes de cada actuación, donde apuntan al secretario de Cultura, Pablo Avelluto, y denuncian el vaciamiento de la misma.

En declaraciones El Destape Radio, el delegado de la Orquesta Sinfónica Nacional, Marcelo Massun, relató que son “la orquesta con el salario más bajo de todo el país, tenemos una sangría de músicos que se van a otras orquestas o fuera del país. Hay un vaciamiento artístico”.

Además, explicó que: “Para ingresar a la orquesta hay que ganar un concurso internacional, con posgrados realizados en el exterior y hoy el sueldo inicial no supera los $27.000”.

En ese sentido, el violoncellista subrayó: “Lo mismo que nos sucede a nosotros la aplican a los otros nueve elencos que dependen de la Secretaria de Cultura” y que el secretario de Cultura, Pablo Avelluto no los recibe ni da respuesta a sus demandas.

“Avelluto no nos reciben, no nos escucha, corto dialogo y no le interesa nada de lo que está ocurriendo”, a su vez el delegado afirmó que encontraron canalizar su reclamo en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación.