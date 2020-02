Martín Arévalo reveló un audio insólito en donde un ex futbolista de Boca le aseguró haber sido "el Cristiano Ronaldo" del elenco 'xeneize'. ¿De quién hablamos? Del 'Titán' Palermo. Sí, el ex delantero del club azul y oro hizo esta sorprendente declaración que pudo escucharse en el Instagram del periodista.

"Me pasó a mí, en el análisis que hoy hago con todo lo que pasó. ¿Cómo no me hubiese gustado que esto pasara cuando fui a Europa? Ser Cristiano Ronaldo, Messi. Pero no, lo mío fue en el lugar donde tenía que ser y donde tenía que pasar", enfatizó Palermo, en diálogo con Radio La Red y junto a Arévalo, que viralizó esta declaración en sus redes sociales.

A su vez, Martín aseguró: "Creer que yo podría haber sido Cristiano Ronaldo, hoy me lo puedo llegar a creer que podría haber sido. Es imposible, pero sí fui el Cristiano Ronaldo del momento de Boca". Lo cierto es que el 'Titán' fue y es el mejor delantero que los hinchas 'xeneizes' han podido ver: es el máximo artillero de toda la historia, con 227 tantos oficiales.