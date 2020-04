Insólito: llega Tóxico, la película que anticipó la pandemia del coronavirus

Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia dice el dicho, aunque lo cierto es que la trama de Tóxico, la película argentina de Ariel Martínez Herrera que tendrá un estreno hogareño en Cine.ar, el 23 de abril a las 20 horas, guarda increíbles semejanzas con la expansión del coronavirus en Argentina.

Tóxico transcurre en el medio de una pandemia de insomnio que cobra lentamente dimensiones catastróficas. Allí, Laura (Jazmín Stuart) y Augusto (Agustín Rittano) huyen de la ciudad en su motorhome para alejarse del caos. A medida que avanzan por la ruta, el mundo se vuelve un lugar cada vez más extraño y peligroso. El camino se va despoblando, el silencio crece, cada vez resulta más difícil diferenciar la realidad del ensueño.

"Empecé a escribir Tóxico en el 2008. Había pasado la gripe A y las imágenes de los barbijos eran hasta un poco chocantes todavía. En el guión la epidemia no tenía forma de nada, era sencillamente un suceso externo; pero en las sucesivas revisiones la epidemia empezó a jugar de contrapeso a la relación de la pareja protagónica. En 2016, cuando finalmente la reescribimos para el rodaje, Luz Orlando Brennan, que dirigió la reescritura, pescó lo de la epidemia de insomnio de entre mis notas, y junto con Emiliano Aguerreberry, un biólogo muy amigo mío, terminamos de darle realismo", arranca el director, en el comunicado para prensa.

Luego, profundiza sobre las insólitas pero reales conexiones del film con las tapas de los diarios actuales: "La película llevó muchos años y puede decirse que de golpe cobró una actualidad muy particular, sobretodo por el hecho de escribir algo de género 'fantástico' y estrenarlo como algo 'actual'. En ese acercamiento de las imágenes a la realidad, ni en mi más loca predicción se me hubiera ocurrido que esto podía pasar".

Sobre el final de las palabras del cineasta, se arroja una sincera reflexión que funciona como atractivo enganche para ver el largometraje. "Hay algo de increíble en que imágenes que grabamos a principios de 2017, con un guión de distopía, de repente empiecen a aparecer en los diarios del mundo. Algunos amigos que ya la habían visto me estuvieron mandando fotos estos meses de imágenes publicadas, acusando sorpresa. En la película la gente va perdiendo el sueño, y eso a la larga hace que sea imposible saber qué es real y qué no. De este lado de la pantalla, justo antes del estreno, a mí me pasa algo parecido entre la ficción y la realidad, y es una enorme, terrible, hermosa, y desconcertante casualidad"