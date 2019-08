Hugo Arana, duro contra Mauricio Macri: "Es una administración negativa"

El actor Hugo Arana se refirió a la crisis que atraviesa la Argentina a pocos días de las PASO y criticó con fuertes dichos al Gobierno de Mauricio Macri.

El artista expresó: “La situación la veo muy mal. Todo lo que hago es hacerme eco de lo que me sucede. El otro día escuché que la Argentina está primera en la fragilidad económica. Yo soy un pesimista profundo. Acá la conquista mató a 90 millones de indigenas. Tenemos un país riquisimo, es una belleza y una joya. No sé si hay un país igual”, comenzó diciendo el actor en diálogo con Radio Mitre.

Consultado sobre la grieta, Arana opinó: “Argentina está muy violenta. Se va perdiendo el sentarse en la mesa y hablarse a los ojos”.

En ese sentido, se refirió a las elecciones que se realizarán este domingo: “A mi no me interesan los nombres sino las administraciones. Estamos con una administración negativa. Está claro. Veo a gente del Gabinete con millones de dólares fuera del país, entonces no lo comprendo mucho, iban a venir las inversiones”.

Ademàs advirtió la situación entre los actores: “La obra social de actores peligra por la caída de la ficción. No entra la cantidad de dinero que debería entrar por la cantidad de afiliados que somos. No me parece mal que haya novelas turcas pero se nos cae la producción acá”.

“Sería bueno apostar más a la Argentina. En todo el mundo nos han respetado por el cine argentino. La capacidad y la calidad de actuación de Argentina es superior a todo Latinoamérica. El teatro y el cine han dejado huellas muy fuertes”, agregó.