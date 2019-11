Hernán Crespo destrozó a Lucas Pratto por su bajo rendimiento en la final entre River y Flamengo. Luego de uno de sus tantos errores, el 'Oso' perdió la pelota en campo rival generando el contraataque que terminó en el empate del 'Mengao'. El resto es historia conocida, los de Gallardo perdieron la Copa Libertadores en cuestión de minutos. Es por eso que 'Valdanito', quien ganó el trofeo continental en 1996 junto a 'La Banda', manifestó: "Pratto no estuvo fino, no tuvo buenas elecciones".

"Hubo un error conceptual de Pratto de jugar horizontal cuando tenía apoyo atrás, podía jugar con Montiel, no sumar toques. Además, había mucha gente por adelante de la pelota, un error pagado a muy caro precio. Luego lo que pasa es un pelotazo frontal, hay un error de Pinola, y también de Martínez Quarta, pero puede pasar", enfatizó el exdelantero, quien surgió de las Divisiones Inferiores de River y debutó en Primera en el año 1993.

"Pratto no estuvo en el nivel que todos los conocemos, no estuvo fino, no tuvo buenas elecciones, pero hablar de cosas negativas en este caso es peligroso. Cuando pasa algo que nunca pasó uno tiende a buscar explicaciones y se buscan culpables, y es simplemente fútbol. Te lo dice uno que perdió uno final ganando 3 a 0", agregó, recordando aquella definición de UEFA Champions League en la que su Milan cayó ante Liverpool por penales en 2005 luego de un empate 3-3 (iba ganando 3-0).

A su vez, Crespo se mostró dispuesto a ser el sucesor de Marcelo Gallardo si es que 'Napoleón' decidiera marcharse de Núñez a fines de 2019: "Que levante la mano quién no quiere dirigir a River, si no tiene un vínculo de River. Si te llaman de River te tirás de palomita. Después vemos qué pasa, cómo desarrollás el trabajo y lo que hacés. Todos aquellos que viven del fútbol y aman el fútbol, no creo que haya mucha gente que le diga que no a River".