El rival de Franco Colapinto que reaccionó al desprecio que le hicieron en Red Bull: “Decepcionado”

Colapinto fue uno de los candidatos para sumarse a Red Bull.

Tras el término de la temporada pasada, Red Bull anunció la desvinculación de Sergio “Checo” Pérez debido a los flojos resultados que había tenido en el campeonato y que le costaron al equipo perder el título en Constructores. Por esos días, el principal tema de discusión en la Fórmula 1 era quién iba a reemplazar al mexicano y una de las alternativas más lógicas era ascender a Yuki Tsunoda, lo que dejaba la posibilidad de que Franco Colapinto se sume a Racing Bulls para este 2025.

El piloto argentino ya había estado en la vista de Red Bull para la escudería de Faenza y había rivalizado con Liam Lawson por un asiento en la siguiente temporada de F1, aunque dentro de la pista, el japonés también fue uno de los rivales directos de Williams. Ahora bien, Tsunoda, el que más experiencia tenía en Racing Bulls, no fue elegido por el equipo austriaco, que prefirió ascender a Lawson, una decisión que generó indignación dentro de los aficionados.

Como resultado, Tsunoda se presentó este martes en el megaevento de la F1 como piloto de Racing Bulls por quinta temporada consecutiva y fue consultado sobre lo que sintió tras enterarse de que no iba a estar en la fábrica de Milton Keynes. “Lo del año pasado ya lo aparqué, lo saqué de mi cabeza para ser honesto. En el momento en que lo anunciaron oficialmente, no me sentí súper enojado ni decepcionado”, comenzó el nipón en diálogo con RacingNews365.

A pesar de esto, Yuki reconoció que estaba mentalmente preparado para ese nuevo desafío, pero que su responsabilidad es la misma esté en Racing Bulls o en Red Bull. “Puedes hacer proyectos bastante interesantes de ambas formas”, agregó antes de resaltar que todavía no bajó los brazos para convertirse en piloto de la escudería austriaca en un futuro: “Tal vez si voy a Red Bull y sea compañero de equipo de Max, pueda demostrar mi valía en una etapa diferente”.

Esta nueva etapa estaría representada por un Tsunoda con nuevos conocimientos que espera tener este año en Faenza para continuar con su desarrollo como piloto de F1: “Incluso con Racing Bulls, hay diferentes cosas que probablemente nunca he experimentado, más como liderazgo, supongo”. Por último, el japonés agregó que respeta la decisión de Red Bull y entiende la elección por Lawson.

La rivalidad de Tsunoda y Colapinto

En las nueve fechas que corrió Franco Colapinto en Williams durante la temporada pasada, las cinco primeras las terminó por delante de Yuki Tsunoda, incluso dos dentro de la zona de puntos. Claro que el japonés sufrió tres retiros (Italia, Azerbaiyán y México), pero fue superado por el argentino tanto en Singapur como en Estados Unidos. No obstante, el nipón se recuperó y terminó las últimas cuatro carreras con mejores resultados que el pilarense, que debió abandonar en tres de ellas.