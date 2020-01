HBO estrenó The Outsider, la nueva miniserie de terror basada en un éxito del aclamado Stephen King

Es indiscutido calificar a Stephen King como un maestro de la literatura contemporánea de terror, y sus productos para cine y televisión no hacen sino enaltecer su trabajo como narrador. La cadena de televisión HBO -que durante los últimos años nos regaló maravillas como Chernobyl, Big Little Lies y Sharp Objects- estrenó The Outsider, miniserie de 10 capítulos basada en un reciente éxito del autor.

The Outsider sigue la investigación sobre el brutal asesinato de un niño y una misteriosa fuerza que rodea el caso. El show se presenta como un thriller psicológico con tintes de terror y recursos del cine policíaco: pistas, asesinatos brutales, y búsqueda y captura de los culpables. Protagonizada por Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo y Jason Bateman, es la primera gran apuesta de HBO para este 2020,y aspira a convertirse en el show del año.

Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) es un detective que lidera la investigación del asesinato de Frankie Peterson, un inocente niño de 11 años que fue hallado mutilado, sodomizado y con el cuello y la espalda destrozados en lo profundo de un bosque. Las pruebas recogidas apuntan a que Terry Maitland (Jason Bateman), un maestro de escuela, coach infantil de baseball y respetado padre de familia de la comunidad, es el autor de semejantes horrores. Cuando el caso parece cerrado, Maitland aporta pruebas inexpugnables de que en el día y en el horario del homicidio se encontraba fuera de la localidad. "¿Puede un hombre estar en dos lugares al mismo tiempo?".