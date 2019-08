Graciana Peñafort destrozó a un periodista de Clarín por el procesamiento de Santoro

La abogada Graciana Peñafort cruzó al periodista de Clarín Miguel Wiñazki quien defendió a su colega Daniel Santoro, quien fue procesado por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa que investiga la supuesta extorsión a empresarios en el marco del caso Cuadernos.

Wiñazki se había referido al libro A Sangre frìa de Truman Capote, donde el autor entrevista a dos asesinos que mataron a toda una familia. "Por fortuna para la literatura y para la historia de la libertad, Truman Capote no tuvo que enfrentar a un juez militante. En ese caso hubiera corrido quizás el peligro de ser acusado de lo mismo que Perry...", sostuvo el editorialista de Clarín en referencia al procesamiento de Padilla contra Santoro.

Peñafort le respondió que "el argumento es capcioso, aun cuando esta bellamente escrito. Le pregunto a Miguel Wiñazky cual seria su opinion si en forma previa a la muerte , Truman hubiese aceptado entrevistar a Perry Smith (uno de los asesinos) junto con la familia Clutter (los asesinados), porque Santoro entrevisto por ejemplo a Gonzalo Bruza Dovat (victima de una extorsion que Daniel Santoro conocia perfectamente, estaba llevando adelante D´alessio) junto con el extorsionador D´alessio".

La abogada además le preguntó: "¿Seria un juez militante el que sancionara a Capote, si este declarara que entrevistar a la familia que seria asesinada antes de su muerte y sabiendo que tal era su destino, revestia de interes periodistico?"

"Daniel Santoro entrevisto a Bruza Dovat por sugerencia de D´alessio. Santoro entrevistó a Bruza Dovat sabiendo perfectamente que estaba siendo extorsionado por D´alessio. Aca los diálogos. Santoro acepto esa entrevista, cuando el extorsionador D´alessio le habia hecho saber que su objetivo para esa entrevista era "ablandar" a la victima. Porque Santoro sabia que la entrevista era para "ablandar" a Bruza Dovat. Asi se lo dijo D´alessio. Y asi entrevisto Santoro", argumentó.

Peñafort afirmó además que Santoro no fue procesado por extorsión tal como deja entrever Wiñazki y cerró al afirmar: "Defender a Santoro con argumentos mentirosos solo exporne al propio Santoro y al periodismo. Queria decirtelo Miguel, por cientos de motivos, entre ellos que me gusta como escribis y no me gusta cuando mentis. Y tenes todo el derecho del mundo a mentir, y yo el de señalartelo".

El hilo completo:

