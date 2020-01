Graciana Peñafort destrozó a Clarín por una nota llena de errores y mentiras en su contra

Tras el artículo de Clarín que intentaba cuestionar la designación de Graciana Peñafort como Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, la abogada se encargó de responder en un extenso, irónico y lapidario hilo de Twitter cada uno de los errores, mentiras y manipulaciones que realizó el poderoso medio opositor.

“A propósito de la nota de Clarin que me alude, esta 'polemica' abogada abre este 'polemico' hilo. Lo primero que quiero señalar es que polémico de verdad es que la nota que publican no lleve firma”, arrancó la defensora su respuesta a una nota que lleva como título “Cristina nombró a una polémica abogada como directora de Asuntos Jurídicos”.

1. A proposito de la nota de Clarin que me alude, esta polemica abogada abre este polemico hilo.

Lo primero que quiero señalar es que polemico de verdad es que la nota que publican no lleve firma. https://t.co/DNFqCWY399 — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 16, 2020

“Un poco de ternurita me da el periodista que no se animó a firmar la nota. Lo segundo es agradecerle porque al menos sabe escribir mi nombre bien. Eso me parece una mejora realmente sustancial en términos de la relación con @clarincom”, chicaneó Graciana y aclaró que ese cargo lo ocupa desde el 11 de diciembre de 2019.

Asimismo, respondió al apodo que el multimedio opositor le puso como “la abogada tuitera” y le replicó: “Para el cargo que fui designada se requiere ser abogado. Lo soy. Asi que lo de usar tuiter sería como un bonus track. Entiendo que les fastidie que les conteste las notas en tuiter. Si ustedes escribieran bien la info, no haría falta que yo les contestara”.

3. Tambien hacerle saber que si le pagan por publicar primicias, medio que el pobre hombre se debe morir de hambre. Ocupo el cargo de directora general de asuntos juridicos de la presidencia del Senado desde el 11 de diciembre de 2019. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 16, 2020

Además, reivindicó haber sido la abogada del ex canciller Héctor Timerman. “Uno de mis mayores orgullos. Y uno de mis mayores dolores también. Porque Héctor era mi amigo y se murió víctima de una de injusticias más crueles que vi en mi vida. Y ustedes fueron participes de su sufrimiento. Porque mintieron”, arremetió Peñafort.

“Y también soy abogada de muchos ex funcionarios K. A los que Clarín persigue y estigmatiza sin derecho a defensa. Y no pienso quedarme callada ante lo que está mal. Porque soy abogada. Estudie para defender el Estado de derecho y voy a honrar el titulo que juré hace años2, disparó.

5. Si ustedes escribieran bien la info, no haria falta que yo les contestara. La libertad de expresion es eso, ustedes. tienen derecho a decir cosas , aun cuando sean ganzadas y yo, como todos, tenemos derecho a contestar. Wellcame al debate publico mis queridos — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 16, 2020



En ese sentido, explicó se su trabajo en Santa Cruz que fue “la procuradora ante la corte por la provincia”. “Hace varios años Jorge Lanata sacó un informe donde me trataba de ñoqui. No lo era. Hacia mi trabajo y lo hice hasta el 10 de diciembre que renuncié para poder asumir en el Senado”, remarcó y les contestó sobre el sueldo que ella cobraba por ese cargo que “la fuente les vendió verdura porque mi último sueldo en Santa Cruz fue menos de la mitad del monto que consignan”

“¡Como me rompieron las pelotas con mi trabajo en Santa Cruz! Porque eso hacen ustedes, instalan un tema y después no se retractan. Cada 2x3 aparecían noticias sobre casos que yo llevaba en representación de la Provincia y no faltaba el boludo que me seguia diciendo ñoqui”, se quejó.

7. Y tambien soy abogada de muchos ex funcionarios K. A los que Clarin persigue y estigmatiza sin derecho a defensa. Y no pienso quedarme callada ante lo que esta mal. Porque soy abogada. Estudie para defender el Estado de derecho y voy a honrar el titulo que juré hace años. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 16, 2020

También, les recordó su trabajo en “la defensa del Estado nacional, ni más ni menos que en el juicio por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. “Y ganamos ese juicio!”, aseveró. Les comentó, además, que asesoró “al Frente para la Victoria en temas electorales” y que fue “vocera de Unidad Ciudadana”.

“Desde 2019 soy una de las apoderadas del Frente de Todos. Soy abogada, tengo una especialización en Abogacia del Estado, porque me encanta el Derecho Público y también he sido docente. Y escribo desde hace mas de un año sobre judiciales para el Cohete a la Luna”, puntualizó.

11. Y por cierto, me divierte mucho que para saber cuanto ganaba como procuradora en Santa Cruz, consulten a una fuente de la legislatura porteña (?) Se nota que la fuente les vendio verdura, porque mi ultimo sueldo en Santa Cruz fue menos de la mitad del monto que consignan pic.twitter.com/v5mxMU27Oz — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 16, 2020

Para finalizar con su contundente respuesta a Clarín, Peñafort les comentó: “Vivo en un departamento que alquilo en Palermo, con dos perros hermosos que actúan como los amos del lugar y con muchos libros. Necesito más bibliotecas, por cierto. El objetivo de estas épocas es poder comprar mi propio departamento y tener un lugar que pueda llamar mío”.

“Detesto el vinagre y amo con pasión la crema pastelera. Tomo coca light y cuando puedo duermo siesta porque escribo de noche y arranco temprano. Soy la única de mi familia a la que le gusta madrugar y a veces les pregunto sino les habrán cambiado el bebe”, cerró con humor.