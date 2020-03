El gobernador de la Provincia de Jujuy tuvo una rabiosa reacción al aire de Radio Mitre. En un mano a mano con Jorge Lanata, Gerardo Morales rechazó el proyecto para establecer la intervención del Poder Judicial en su territorio. Para fundamentarlo, aseguró que con ello se busca "liberar a Milagro Sala" y adelantó que antes de verse obligado a indultarla prefiere "un tiro en la cabeza".

“Este intento es para tomar todas las causas, cambiar los jueces y liberar a Milagro Sala. Solo los jujeños y las personas que han sido víctimas de hechos de violencia, conocemos lo que pasó acá“, consideró Morales. A su vez, agregó: “Acá lo que dice (el senador Guillermo) Snopek, que es el presentante (del proyecto), es que recibió la orden de Cristina (Fernández) y de (Oscar) Parrilli. Sabemos por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene 100 expedientes, que iba a priorizar el tratamiento del tema de la intervención y que había recibido órdenes del comando ultrakirchnerista para tratar el tema”.

“La liberación de Milagro Sala es imposible, salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer. Primero que me peguen un tiro en la cabeza. Yo no la voy a indultar. Ya hay dos condenas de efectivo cumplimiento. Espero que la Corte, así como abrió el expediente de la prisión preventiva, se meta ahora en el expediente y vea las verdades objetivas que hay allí”, agregó el gobernador en un rapto de violencia.

La dirigente jujeña había sido detenida de manera arbitraria por una acampe realizado a comienzos de 2016. Desde entonces lleva más de 4 años de prisión preventiva. La persecución judicial de Morales le valió al Estado nacional una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que le ordenó disponer la prisión domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru, hasta entonces alojada en una cárcel común.

Desde aquella causa, se sucedieron una serie de denuncias encadenadas con el objetivo de sostener la privación de la libertad de Milagro. Sectores del kirchnerismo vienen reclamando la intervención de la Corte Suprema dado que el gobernador jujeño tiene cooptado.