Gabriel Batistuta se quebró al aire y lloró al recordar a su padre en el programa de Santiago del Moro

Gabriel Batistuta se quebró al aire de Telefé. Y lo hizo en el programa que conduce Santiago del Moro, Quien quiere ser millonario. Es que el conductor le preguntó sobre su padre, y el exgoleador entró en llanto al instante: "No sé qué decir".

Visiblemente emocionado, no pudo continuar hablando y Del Moro acudió a abrazarlo. Luego, ya recuperado del conmovedor momento, explicó las razones por las cuales lloró recordando a uno de los pilares de su vida.

"Lo que me pasa a mí es que yo sufrí no hacerle ver a mis hijos lo que yo pensaba. Mi viejo me dijo que había que trabajar, ser disciplinado, responsable, si das una palabra es esa. No deberle a nadie... Todo lo que significa para mí el trabajo. El lo hacía. Los primeros seis años de mi vida yo la pasé con mi abuela", explicó el 'Bati'.

A su vez, explicó que a sus hijos intentó inculcarles el mismo ejemplo que su padre aunque fue difícil: "A ellos se los dije, pero nunca me vieron. Es difícil decirle a un hijo ‘mirá que tenés que laburar loco, porque vas a tener satisfacciones y ser respetado...’, porque vas a tener cosas y las vas a merecer, y luego los chicos salen al patio y ven dos autos, ven una linda casa y se van todos los años de vacaciones... Es difícil transmitirlo. Eso es lo que más sufrí con ellos”.