Fuerte cruce al aire entre Fabián Doman y Diego Brancatelli por los test de coronavirus

Diego Brancatelli y Fabián Doman protagonizaron un inteso cruce al aire después de que el conductor pidiera la realización masiva de test de COVID-19.

Luego de que se conociera que en varios geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires fueron contagiados decenas de adultos mayores y que hubo fallas en los protocolos de seguridad por parte del Gobierno porteño, Doman aseguró que eso sucedió porque hacen falta testeos masivos.

En ese momento, Brancatelli lo desmintió y aclaró que profesionales de la salud aclararon que no eran necesarios los testeos masivos si no había personas sin síntomas y que esa instancia puede evitarse si se cumple a rajatabla con las normas de seguridad establecidas para el control y el aislamiento de los ciudadanos, especialmente con adultos mayores.

"Es una gran discusión que se da a nivel mundial", aclaró Brancatelli, interrumpido por Doman, sacado de sus casillas: "No, no es una gran discusión, el único país donde se da es Argentina porque el ministro de Salud decía que no había que comprar kits porque no iba a haber coronavirus. Eso es un invento del gobierno argentino".

"No, hay informes mundiales que comprueban que el testeo masivo no sirve porque dan muchos falsos negativos", aclaró Brancatelli.