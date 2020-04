Florencia Kirchner en El Destape Radio: "Me persiguieron, me enfermaron, me volvieron loca, me hicieron pelota"

Después de volver de Cuba y cumplir la cuarentena obligatoria, Florencia Kirchner contó cómo vivió el hostigamiento mediático y judicial que afectó a su salud y aseguró que nadie le brindó una disculpa por ello.

En una entrevista exclusiva con El Destape Radio, denunció: "Me persiguieron, me volvieron loca, me hicieron pelota". Florencia añadió que observa "cómo se trató a los hijos de otros presidentes en nuestro país y a nosotros (junto a Máximo) no nos trataron así por los intereses que tocaron nuestros padres. Eso te coloca en otro lugar. Ellos se volvieron líderes políticos".

En ese sentido, aseguró que "prácticamente no se conocen los hijos" de los mandatarios anteriores y advirtió que "a la prensa no le importó contar si estaban esquiando y a nosotros nos volvieron locos", porque "persiguieron a toda la familia", puntualizando mucho en su figura. "Fue una cosa tremenda".

Florencia describió los últimos años de forma muy gráfica y personal: "No podía hablar, ni sabía de qué forma, estaba muy enredada. Cuando empezó a aparecer todo este tema de la persecución era muy chica y quedé como silenciada. No sabía cómo explicarme delante de los medios".

Consultada por Roberto Caballero, en el programa Fuerte y al Medio, Florencia aseguró que no recibió ninguna disculpa de parte de las personas que la persiguieron y dañaron pero advirtió: "No me interesa".

Al volver a la Argentina, se encontró con el difícil panorama de la crisis sanitaria por el coronavirus y una cuarentena que vive "bastante bien" porque está "acostumbrada a estar encerrada". Y agregó: "(En Argentina) estaba en un país en el que era perseguida. No digo que deje de estarlo. Sigue el hostigamiento, pero volví y no tenía hostigamiento en mi casa por la pandemia".