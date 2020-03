Feroz pelea entre Mario Negri y un periodista de La Nación que acusó de espías a los médicos cubanos

El dirigente radical Mariano Negri se peleó a través de las redes sociales con un periodista de La Nación que afirmó una "intromisión de la inteligencia cubana" a través del ingreso de médicos del país caribeño para ayudar a la Argentina en la lucha contra el coronavirus.

"El periodista de La Nación Javier Navia me acusa de ser cómplice de la introducción de la inteligencia cubana al país. Le pido que desarrolle la información en el medio en el que trabaja y presente pruebas a la Justicia. No voy a tolerar la injuria contra mi persona", afirmó el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en diputados.

Solamente predico la unidad de la dirigencia política para enfrentar el coronovirus porque está en riesgo la vida de la sociedad.

Mis diferencias con el Gobierno son públicas, son de fondo y no han cesado.

Y aclaró: "Solamente predico la unidad de la dirigencia política para enfrentar el coronovirus porque está en riesgo la vida de la sociedad. Mis diferencias con el Gobierno son públicas, son de fondo y no han cesado. Es triste tener que explicar lo que es obvio para frenar la difamación".

Inmediatamente, llegó la respuesta de Navia, quién afirmó: "No lo acusé y mi cuestionamiento es personal y expresado aquí, no en un medio. En todo caso le demando como ciudadano. ¿Está tan alineado que ya no acepta críticas?"

Sin embargo, Negri volvió a contestarle: "Acepto críticas cuando están fundamentadas. Y estoy alineado con los argentinos que se enfrentan a la pandemia, no con el Gobierno. Dudo que haya alguien que cuestione más a este gobierno, pero no son momentos de fomentar las diferencias. Para eso ya habrá tiempo, ahora no".

