Fernando Carlos confirmó que deja ESPN por decisión del canal

El conductor Fernando Carlos confirmó su desvinculación de la señal deportiva ESPN por decisión de la empresa perteneciente a Disney.

Mediante su cuenta de Twitter, Carlos publicó un breve comunicado en el que anunció su salida de la compañía internacional por una "decisión" gerencial.

Son decisiones 🤷🏻‍♂️, y bue, a seguir! Siempre para adelante pic.twitter.com/I8mNzpxqO8 — Fernando Carlos (@fercarlos75) December 4, 2019

"Por decisión del canal, después de 7 años dejo de pertenecer a ESPN. Quiero agradecer por la oportunidad que me dieron de hacer lo que me gusta. Me llevo lindos recuerdos, muy buenas experiencias y muchas relaciones humanas", escribió el periodista.

En esa línea, Carlos agradeció a todos sus compañeros de trabajo que le "facilitaron el día a día" y terminó con una conclusión personal: "Esto sigue, es laaaargo, y siempre para adelante. La pelota nos mantendrá en contacto y cómo dice Miguel Ángel Russo: 'Son decisiones...'".