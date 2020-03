Fede Bal compartió un emotivo mensaje por su lucha contra el cáncer y emocionó a sus fans

El mundo del espectáculo se conmovió hasta las lagrimas ante la noticia del cáncer intestinal que padece Federico Bal. La reacción del artista fue inmediata, agradeciendo a todos los famosos y seguidores que le enviaron mensajes de amor en sus redes sociales. Hoy, compartió una publicación vía Instagram, donde se lo ve a punto de iniciar su tratamiento para erradicar su cáncer y escribió como vivió la primera jornada de su curación.

"Día 1. La máquina de rayos. Fernando, el técnico. El instituto Alexander Fleming. Comienzo este proceso y lo comparto con ustedes, para sacarles miedos, dudas e inquietudes. Van a ser 6 largas semanas, pero les cuento que no duele nada. Son unos 10 minutos donde la máquina gira y es como una tomografia computada", arrancó escribiendo el hijo de Carmen Barbieri. Sus palabras fueron acompañadas por tres fotos en las que se lo ve con mascarilla -debido al protocolo por coronavirus- en la sala de quimioterapia.

Luego, agregó: "Fernando un copado que me dio confianza y tranquilidad. Mientras los rayos se aplicaban me enseñaron a visualizar como un ejército de diminutos soldados que entran por esos rayos invisibles con el objetivo de eliminar el tumor. Yo les puse rangos, caras y hasta los vi con un uniforme celeste y blanco. Y no pude evitar ver a mi viejo, desde algún lugar elevado, como dirigiendo a ese escuadrón. Estoy muy bien, confiado y con más fuerzas que nunca. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre".

El actor volvió a emocionar a sus fieles seguidores de Instagram al evocar la imagen de su papá, Santiago Bal, que falleció en diciembre de 2019 a sus 83 años. Inmediatamente, le siguieron mensajes de cariño y apoyo como "Vamos, Fede" y "Fuerza, Fede". Cinco días atrás, Bal había hecho mención a su cáncer en otra publicación, donde detallaba como se sentía.