Fabiola Yáñez criticó a "la grieta": “Estamos un poco mal como sociedad”

La primera dama, Fabiola Yáñez, apuntó contra “la grieta” y las divisiones que existen en la sociedad, aunque destacó que desde el cambio de Gobierno, se percibe un “cambio de humor” en algunos sectores. También, cargó contra los perfiles truchos de las redes sociales que crearon en su nombre.

“En algunos sectores cambió el humor, no en todos. Ojalá pudiéramos decir que eso está representado en todos lados, pero no es así”, manifestó la periodista en una entrevista con Radio 10 y criticó que “la grieta puede servir para ganar una elección, pero va en detrimento total del desarrollo en todo sentido de un país”.

En ese sentido, Yáñez aseveró: “Estamos un poco mal como sociedad”. Además, opinó sobre la decisión del Gobierno nacional de no aumentar las tarifas, a lo cual, indicó que "es una cuestión real, es una cuestión tangible. Es algo en lo que nadie puede estar en desacuerdo con eso, sin embargo, hay gente que todavía se pone en contra".

Por otro lado, habló sobre los perfiles falsos que se crearon en su nombre y aseveró: “Han escrito poniendo palabras en mi boca, y han hablado por mí. Me hizo sentir muy mal porque no le había prestado la atención necesaria. Dan unas respuestas de una forma. Yo no soy una persona combativa, detesto todo tipo de violencia, jamás contestaría en esos términos. Creo que el respeto es lo más importante”.