Estados Unidos enfrenta una crisis sanitaria y económica sin igual

Todas las banderas en el estado de Nueva York flamean a media asta. Son muchísimas. Será la semana más difícil hasta el momento, advierten las autoridades. Estados Unidos no solamente es el nuevo epicentro de la pandemia que ya pasó por Asia y Europa; la enfermedad se ensañó como en ningún otro lugar hasta el momento. En las últimas 24 horas hubo 1.858 víctimas fatales. Es el número más alto que haya registrado cualquier país en un solo día. En total, los casos confirmados casi llegan a 400 mil. Uno de cada cuatro infectados con coronavirus en el mundo están allí. Los especialistas no se animan a hacer pronósticos, pero todos coinciden que todavía no llegó lo peor.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, amenaza a través de twitter con desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, reavivando las tensiones con China una vez más. Aunque la realidad lo obligó a desdecir sus primeras opiniones sobre la pandemia y reconocer que significa una amenaza para la vida de decenas de miles de personas en ese país, Trump sigue planteando la necesidad de abrir la economía y asegura que la estrategia de aislamiento voluntario está resultando exitosa. Sus desavenencias con los legisladores demócratas demoran la salida de un nuevo paquete de ayuda destinado a socorrer a los pequeños negocios afectados por la crisis.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?