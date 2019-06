Espionaje ilegal: la abogada de Etchebest cruzó a Daniel Santoro y sus maniobras dilatorias

La abogada de Pedro Etchebest, Natalia Salvo, se refirió a la decisión del juez Ramos Padilla de aceptar el pedido de postergación de la indagatoria del periodista Daniel Santoro: "Hasta ayer o antes de ayer no había habido ninguna presentación de la defensa de Santoro. Se presentó y pidió ver el expediente. Ramos Padilla le hizo lugar y postergó la declaración". Del mismo modo, advirtió que "La defensa de Fopea y Adepa a Santoro no es una defensa al periodismo, es defensa de intereses sectoriales. Una profesión no puede ser pantalla para cometer delitos".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, la letrada advirtió que "Ramos Padilla hizo una separación entre nutrirse de una fuente y ser parte de una operación ilegal en el caso de Santoro". Asimismo, relató que "Bonadio se presentó en el juzgado de Ramos Padilla para estar a derecho y consultó de qué se lo imputa" y contó que el juez “está mencionado en muchas partes del expediente”.

"Ramos Padilla está cumpliendo lo que le pidió la Cámara y está delimitando el objeto de la investigación", aseguró Salvo. Del mismo modo, puntualizó que "hay una operación para desplazar a Ramos Padilla y sacarle una causa que hace peligrar a todo Comodoro Py, a un sector político, los servicios de inteligencia, a medios de comunicación" y concluyó que "Ramos Padilla no tiene recursos, personal, hay un desamparo adrede que tiene en esta causa que tiene que ver con lo que está investigando".