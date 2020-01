Escándalo por la venta de registros de conducir salpica al ex intendente de Cambiemos Ramiro Tagliaferro

Hasta ocho mil pesos se pagó para obtener ilegalmente una licencia de conducir en el municipio de Morón. Ya hay 94 casos denunciados en sólo los últimos cuatro meses de 2019, cuando todavía gobernaba el ex intendente de Cambiemos, Ramiro Tagliaferro, ex pareja de María Eugenia Vidal. Por el hecho, la Oficina Anticorrupción de ese distrito realizó una presentación en la justicia penal.

Según el documento al que accedió El Destape y la reconstrucción con fuentes del municipio de Morón, el modus operandi era el siguiente: una persona con domicilio en otra localidad (los casos citados son de La Matanza y Moreno) se dirigía hasta Morón, le realizaban un falso cambio de domicilio y le daban su registro de conducir a cambio de dinero sin realizar ningún examen psicotécnico ni teórico. Uno de los testigos es Rodrigo G. (se preserva su apellido), que según la denuncia que ya se tramita en la Fiscalía Nº4 de Morón pagó 3 mil pesos por el "trámite".

"Hoy a la mañana se presentó otra persona que pedía que le reintegren los 8 mil pesos que había pagado para obtener el registro", reveló una fuente que está detrás de la causa sobre los nuevos casos que están apareciendo. Las áreas comprometidas por este hecho son la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Tránsito y Transporte. La primera estuvo a cargo de Bernardo Magistocchi durante la gestión de Tagliaferro, intendente cambiemita entre 2015 y 2019. La segunda la tuvo como responsable a la abogada Diamela Rocío Alvarito, quien aparece como firmante de los registros denunciados. Ambos están en la mira como responsables políticos pese a que formalmente aún no hay acusados ya que la OA le solicita a la Justicia que investigue.

Desde la nueva gestión de la Dirección de Tránsito (hoy bajo la intendencia de Lucas Ghi) revelaron que "no hay legajos armados de estas personas que sacaron el registro. Hay gente que tiene una licencia de conducir emitida desde Morón y no hay una carpeta que sostenga esto". Cuando alguien quiere realizar el trámite para obtener su registro en todos los casos se arma un legajo. No fue el caso.

"Los empleados de la Secretaría de Seguridad denuncian que los registros estaban en el despacho del Secretario, y hasta el testigo Rodrigo G. contó que no fue a retirar su licencia en la Dirección de Tránsito sino que lo hizo directamente en la Secretaría de Seguridad", contó una fuente a El Destape sobre cómo se actuaba en el municipio. Habrá que esperar si estos testimonios se reafirman en la Justicia.

"Encontramos solo casi 100 casos en nada más que cuatro meses. En todo el 2019 podríamos tener 500 casos. Tenemos que investigar los cuatro años, porque pueden ser miles. Y estamos hablando de millones de pesos", afirman desde la nueva gestión del municipio sobre este caso de corrupción que podría alcanzar al ex marido de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Como hipótesis, una de las personas encargadas de impulsar la investigación lanzó: "La mayoría de los casos encontrados son personas de la comunidad paraguaya de La Matanza y Moreno. Creemos que puede pasar que haya algún puntero de esa zona que tuviera algún vínculo con el área de Seguridad de Morón y encontraron este negocio". Asimismo, aseguró: "Así y todo hay que seguir investigando e ir a fondo. Le pedimos a la Justicia que investigue", afirmó en diálogo con El Destape.

LA DENUNCIA