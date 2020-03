En un video difundido en Twitter, el actor Idris Elba anunció que tiene coronavirus

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido actor Idris Elba anunció que tiene coronavirus. En el corto video que publicó, aparece en compañía de su esposa, Sabrina, y cuenta que a pesar de no tener síntomas decidió realizarse el test, ya que mantuvo contacto con una persona infectada sin saberlo. Las redes sociales se mostraron conmovidas con la noticia, pese que el actor llevó tranquilidad a sus seguidores.

"Esta mañana llegó el resultado del test de Covid-19 y fue positivo. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero me mantuve aislado desde el momento en que me enteré que había estado expuesto al virus. Quédense en casa, sean pragmáticos. Los mantendré informados sobre mí. No entren en pánico", escribió en un breve epígrafe que acompañó el video. "Sí, esto apesta. Estoy bien, Sabrina no fue testeada pero está bien. No tuve ningún síntoma. Hice el test porque estuve con alguien que tenía el virus sin saberlo, y el viernes cuando me enteré de su resultado me aislé", empieza a contarle a sus fans.

Y continúa: "Esto es serio, es hora de pensar en la distancia social, en lavarse las manos. Hay personas que no tienen síntomas y pueden estar esparciendo el virus. Es un momento para estar muy vigilantes. Le contamos a nuestras familias que nos apoyan y a nuestros colegas. La transparencia es lo mejor para este momento. Si te sientes enfermo, haz algo por eso, es muy importante. Vivimos en un mundo dividido, pero hoy es momento de ser solidarios y pensar en el otro. Hay muchas personas cuyas vidas han sido afectadas, gente que perdió seres queridos. Esto es real".

Por último, el actor aseguró estar tomando todas las medidas de seguridad para proteger a sus seres queridos y llevó tranquilidad a sus seguidores en Twitter: "Quiero compartir mis novedades con ustedes, por ahora nos sentimos bien. Manténganse positivos y no entren en pánico". Idris Elba es la tercera estrella de Hollywood que contrajo coronavirus. Los primeros fueron el matrimonio Tom Hanks - Rita Wilson, que se encuentran aislados en Australia y en buen estado de salud.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ