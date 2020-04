En medio de la pandemia, dos incendios en Chernobyl provocan aumento de la radiación

Servicios de rescate y emergencia ucranianos combaten contra dos focos de incendio en la zona de exclusión que rodea a la central nuclear de Chernobyl. La radiación se elevó de forma considerable en la zona cubierta por el fuego.

El primer incendio forestal se originó el sábado cerca de la aldea de Vladímirovka, dentro de la zona de exclusión deshabitada de Chernobyl, y afecta a una superficie de 20 hectáreas. En tanto que el domingo se produjo otro sobre 5 hectáreas cerca de la aldea de Ragovka, a unos 50 kilómetros de la central nuclear, en la superficie de cinco hectáreas, detalló la agencia rusa Sputnik.

"A las 07.00 horas¿del 6 de abril en la zona de exclusión y reasentamiento obligatorio continuaban las medidas para eliminar dos focos de incendio", anunció un comunicado del Servicio de Emergencia ucraniano. En las labores de extinción del fuego cerca de la aldea de Vladímirovka participa la aviación, mientras el incendio cerca de Ragovka ha sido controlado.

El jefe del servicio de inspección ecológica de Ucrania, Egor Firsov, publicó un video en Facebook desde la zona del incendio y mostró con un contador Geiger como las lecturas del dispositivo llegaban a los 2,3 microsievert por hora (μSv / h) "cuando la norma es 0,14".

🇺🇦 In Ukraine, forest fires near the #Chernobyl nuclear power station have boosted radiation levels in the area pic.twitter.com/OoQ6vO4pLQ