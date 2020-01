Elisa Carrió convocó a una marcha por Nisman con agraviantes mensajes contra Ronald Noble

La cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, reapareció en redes sociales y confirmó que asistirá a la marcha convocada por la muerte del fiscal Alberto Nisman que se realizará el próximo sábado 18 de enero, al cumplirse 5 años de su muerte.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora afirmó: “El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso #Nisman”. Además, advirtió que “no crean en nada de lo que diga Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de interpol” a quien acusó de “trabajar para los iraníes”.

De esta forma, Carrió atacó al ex jefe de Interpol Ronald Noble, quien negó la denuncia de Nisman contra los funcionarios kirchneristas al manifestar que nadie le pidió dar de baja las alertas rojas de Interpol, ni que pudiera hacerse.

