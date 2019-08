Elecciones 2019: para Pichetto, el Frente de Todos "ocultó a Cristina"

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, el senador Miguel Pichetto, expresó que durante la campaña el kirchnerismo "ocultó a Cristina" Kirchner y sostuvo que pueden revertir el resultado de las PASO.

"Han ocultado a Cristina durante la campaña porque no les conviene mostrarla, buscan que aparezca una mirada más moderada del candidato y todos sabemos quién decide ahí", sentenció el senador rionegrino en declaraciones a LN+.

Para Pichetto, la fórmula que encabeza Alberto Fernández "es una anomalía, todo el poder de decisión está en la expresidenta y en La Cámpora, ellos fueron los que armaron las listas".

El contundente resultado de las primarias generó un duro golpe en el gobierno que encabeza Mauricio Macri. De todos modos, en las últimas horas buscan cambiar el chip de la derrota y apostar por una victoria en octubre.

"No hay nada que no se pueda revertir. Hubo mucha gente que no votó o que lo ha hecho por opciones menores, algo que creo que no se repetirá en octubre. Hubo un voto castigo en las PASO que va a modificarse", señaló un optimista Pichetto.