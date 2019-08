Elecciones 2019: Nahuel Guzman celebró la victoria del Frente de Todos en las redes sociales

El exarquero de la selección argentina Nahuel Guzman no ocultó su felicidad por la victoria del Frente para Todos en las elecciones primarias y subió una imponente foto en sus redes sociales haciendo la señal peronista en un balcón.

"Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza", escribió el arquero, en referencia al pedido del presidente Mauricio Macri en su discurso que, tras reconocer la derrota en los comicios, habló a los argentinos para solicitar que vayan a descansar.

🇦🇷 🎶"Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza..."🎶 pic.twitter.com/HNw0J8XGIL — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) August 12, 2019

Ya el 'Patón' Guzmán tuvo una militancia activa en la desaparición de Santiago Maldonado, cuando apuntó contra el sector de la sociedad que atacó a la familia de Santiago y fue contundente con los comentarios que sufrieron.

El ex arquero de Newell's Old Boys declaró: "Hay reclamos que son naturales y son de todos. ¿Qué me importa lo partidario? Yendo al caso de Santiago, me sorprendió y me entristeció la reacción de un sector de la gente".