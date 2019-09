Elecciones 2019: Macri se comparó con San Martín y aseguró que se juegan los "valores" del país

El presidente Mauricio Macri utilizó un acto protocolar de gobierno para emitir un mensaje de campaña y asegurar que "más allá de lo político está en juego en qué Argentina y con qué valores queremos vivir", al tiempo que se comparó con José de San Martín

El Jefe de Estado encabezó en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas y allí afirmó: "los argentinos no podemos resignarnos, quizás no podemos imitar la hazaña de San Martin, pero si la visión que nos muestra objetivos que parecen imposibles".

La iniciativa promueve que los distintos puntos que formaron parte de la travesía histórica que llevo adelante el libertador argentino cuando cruzó la cordillera con el Ejército de los Andes en 1817 sean declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, se informó oficialmente.

En ese contexto, Macri resaltó la importancia "del trabajo común y la perseverancia" sin la cual "nada se logra", después de destacar que la necesidad de "la osadía que permite superar grandes obstáculos", y que "la honradez les da valor a todas las acciones humanas".

El presidente insistió en la comparación de la travesía de San Martín y el camino que debe seguir nuestro país y enfatizó "la vocación por la paz y la unidad de todos los argentinos".

"Alguien podría decir que los valores son conceptos abstractos, algo que nos podemos concentrar cuando lo urgente está resuelto" o "no falte nada en la mesa de los argentinos, trabajo o todos los chicos puedan leer. Los valores están en cada cosa que hacemos, en el policía que no acepta una coima en el comerciante que cobra lo justo y en el político que trabaja al servicio de los demás y no para sí mismo", consideró.

Y resaltó que está seguro de que "somos muchos que compartimos estos valores y queremos defenderlos". "Más allá de lo político lo que está en juego es que Argentina queremos y con qué valores queremos vivir, por eso los invito a seguir encarnando este cambio cultural", recalcó.

El Presidente, además sostuvo que "juntos estamos poniendo foco en lo que nos une defendiendo los valores y todo lo que podemos construir", y aclaró que por ese motivo "tenemos que ser protagonistas, porque depende de nosotros y de nadie más" para seguir adelante.