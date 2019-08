Elecciones 2019: las definiciones de Matías Lammens sobre la Justicia, Alberto Fernández y el gobierno de Macri

El precandidato a Jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens se metió en la polémica por la situación de la Ciencia y aseguró que “la Ciudad tiene una ley que establece que se tiene que invertir el 1% del presupuesto en Ciencia y no se cumple”. Del mismo modo, indicó que “queremos que Buenos Aires sea la Boston de América Latina, donde vengan los científicos”.

En diálogo con el programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, agregó que “la Ciudad es indiferente al sufrimiento de los porteños. Y con un presupuesto riquísimo se siguen haciendo veredas y no lo importante”.

Por otra parte, Lammens fijó su perspectiva sobre la situación de los jóvenes. Contó que "el sábado estuvimos con muchos jóvenes. Con Ofelia Fernández tengo una relación increíble, la valoro muchísimo”; advirtió que “los temas para los jóvenes tienen que ver con el Boleto estudiantil, con cuestiones de género” y destacó que “tenemos que trabajar en el empleo joven”.

“Vengo de afuera de la política. Me habían dicho que las campañas eran bravas pero lo estoy comprobando”, comentó Lammens y habló de la agenda de cara al cierre rumbo a las PASO: “El miércoles voy a Rosario y con Alberto Fernández vamos a firmar un acuerdo de cómo vamos a trabajar Nación y Ciudad”. “Lo que celebro es lograr unificar a todo el sector progresista con el kirchnerismo, a esas dos familias que estaban separadas y con eso ganaba el macrismo”, focalizó.

Sobre la situación de la Justicia, el presidente de San Lorenzo indicó que “la Justicia es una de las instituciones más cuestionadas de la Argentina. Hay que devolverle urgente credibilidad a la Justicia” y puntualizó que “yo sé que lamentablemente esas cosas (armado de causas judicales) existe. Espero que eso cambie. Cada vez que alguien expresa diferencias recibe esos ataques”.

Por útlimo y sobre la cancelada invitación al programa de Mirtha Legrand aseguró: “No sé qué pasó con el programa de Mirtha, me habrán reprogramado. No hay que ver fantasmas. Peleamos contra un aparato de pauta impresionante”. Y destacó que no conoce los motivos de la decisión de producción pero reafirmó que “competimos contra una maquinaria de pauta infernal. Y por eso tenemos de redoblar esfuerzos”.