Elecciones 2019: Elisa Carrió atacó a los votantes de la provincia de Buenos Aires

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió atacó a los votantes de la provincia de Buenos Aires por no haber votado a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y por haber elegido a Axel Kicillof. "El pueblo la dejó sola", afirmó Carrió.

"Yo me mataba en las rutas de la Argentina. Ustedes no saben lo que es entrar a la provincia de Buenos Aires. A mí la derrota de María Eugenía, que le está poniendo cloacas a la gente (sic), me parece una injusticia total", afirmó Carrió.

"Mucha gente no sabe cuidar ni los valores que el propio Dios le entrega para cuidarlos", sostiene Carrió.

"A Vidal la deja sola el pueblo de la provincia de Buenos Aires", sostuvo la diputada nacional en una entrevista en el programa Ya somos grandes que se emite por Todo Noticias (TN).