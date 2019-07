Elecciones 2019: el detrás de escena de la visita de Cristina a Mendoza y las sorpresivas encuestas

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, presentó “Sinceramente” en San Martin, uno de los cinco municipios peronistas de Mendoza. Fue desde las 16hs en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, frente a más de 1.500 personas y con fuertes críticas hacia la estructura económica actual. Miles de militantes y seguidores de la senadora se ubicaron desde temprano fuera del edificio para seguir sus palabras en pantalla gigante en el parque Agnesi, a unos 45 kilómetros al este de la capital provincial.

De cerca fue seguida por la fórmula peronista a la gobernación Anabel Fernández Sagasti-Jorge Tanús y por el intendente de la comuna Jorge Omar “Pala” Giménez, quien busca la reelección tras la interna PASO de abril. La visita de la ex presidenta –después de 4 años- es también un espaldarazo a la primera precandidata a diputada nacional por Mendoza, Marisa Uceda. Acompañaron intendentes, ex ministros, legisladores, sindicalistas, dirigentes sociales y referentes de la música y del cine. Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y Gustavo Garzón, actor y director, fueron figuras destacadas.

A dos semanas de las Primarias del 11 de agosto, este evento se suma a los actos de trascendencia nacional que ha tenido Mendoza; desde julio hubo presentaciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, José Luis Espert, José Antonio Romero Feris y Juan José Gómez Centurión.

¿En quién confían los mendocinos?

Se acerca el momento de las definiciones y la provincia cuyana tiene tres instancias a resolver.

Los comicios generales de 4 departamentos que desdoblaron las elecciones; San Martín, San Rafael, Lavalle y Tunuyán; todos en manos del PJ. El 1 de septiembre, casi un cuarto del total del padrón provincial elegirá a sus intendentes y concejales en las generales departamentales. Se espera que, como ocurrió en las PASO, los números ratifiquen a los caciques peronistas. Desde el PJ anhelan que San Martin recobre fortalecimiento con Cristina; en la interna “El Pala” ganó por una diferencia de más de 5.500 votos al docente peronista Cristian Etem, ex esperanza del radicalismo desde donde pretendían seducirlo hacia Cambia Mendoza (Cambiemos local).

Resta conocer el voto del electorado en lo nacional (11 de agosto y 27 de octubre). Por estos dias trascienden intenciones que arrojan como ganadora a la fórmula Fernández – Fernández. En las PASO se impondrían por 10 puntos sobre la dupla oficial Macri-Pichetto (36%- 26%). Además de la pelea presidencial, en Mendoza se competirá por cinco bancas para la Cámara Baja del Congreso. En esta pelea tomaría ventaja el Gobernador y precandidato a diputado nacional, Alfredo Cornejo, que estaría 20 puntos por encima de Marisa Uceda, la postulante “tapada” en primer término del Frente de Todos.

Consultado por los sondeos provinciales el diputado nacional y presidente del PJ Mza, Guillermo Carmona, se mostró confiado y prefirió opinar para El Destape que "las encuestas hay que relativizarlas un poco. Notamos en la calle que hay una enorme adhesión a la fórmula y nos llena de expectativas para las elecciones nacionales, provinciales y municipales" .

Con estos números rojos hacia el presidente y azules hacia el líder de la UCR nacional, desde distintas veredas especulan con que el Gobernador recomiende” en off el corte de boleta.

Testigo de este panorama serán los comicios provinciales generales del 29 de septiembre, donde se elegirán además de Gobernador y vice, intendentes y concejales de 14 departamentos, 24 diputados provinciales y 19 senadores.