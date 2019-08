Elecciones 2019: Cristina Kirchner le pidió al público que no cante en contra de Mauricio Macri

En el acto de cierre de campaña en el Monumento a la Bandera en Rosario, la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, le pidió a la multitud que no cantara en contra de Mauricio Macri.

Apenas comenzó el evento, la primera en hablar fue la expresidenta. Cuando se refería a la crisis económica en la que se encuentra la Argentina, los miles de asistentes comenzaron a entonar las estrofas del "tema del verano".

"Nunca pensé volver a ver tanta gente, ver familias enteras viviendo en las calles", dijo la dirigente.

Como reacción, el público empezó a entonar el popular cántico contra el presidente.

Ella entonces los frenó: "No, no, no".

"Porque están esperando eso para seguir dividiendo a los argentinos, no lo hagamos, no les demos el gusto", aclaró antes del aplauso generalizado.