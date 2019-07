Elecciones 2019: Alberto explicó cómo podría financiar al plan de remedios gratis para jubilados

El periodismo oficialista salió a cuestionar a Alberto Fernández por prometer medicamentos gratuitos para los jubilados si llega a la presidencia.

Sin embargo, el candidato a presidente del Frente de Todos explicó que el Gobierno de Mauricio Macri también podría hacerlo y contó cómo.

"Algunos se escandalizan porque pagar los remedios de nuestros jubilados costaría 19.200 millones de pesos al año. Esa es la cifra que la Argentina le paga a los bancos por solo diez días de intereses de las LELIQ", confirmó Alberto.

Fue en respuesta a una nota del medio macrista La Nación. "Prefiero que el dinero vaya a quienes trabajaron toda la vida", cerró el candidato.

Algunos se escandalizan porque pagar los remedios de nuestros jubilados costaría 19.200 millones de pesos al año.



Esa es la cifra que la Argentina le paga a los bancos por solo diez días de intereses de las LELIQ.



Prefiero que el dinero vaya a quienes trabajaron toda la vida. pic.twitter.com/0Csosp28GS — Alberto Fernández (@alferdez) July 24, 2019

Frente a cientos de jubilados en Lomas de Zamora, el precandidato a Presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió que los medicamentos serán gratuitos para los jubilados.

Durante el acto, junto al candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el dirigente peronista aseguró: "Vamos a volver a poner a los jubilados en el lugar que corresponde".

"Los jubilados van a tener el lugar que merecen. Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable, en la que no estoy dispuesto a vivir. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y no importa lo que digan. Es mentira que no se puede", dijo.