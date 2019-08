El urgente pedido del Mago sin dientes a Macri

El Mago sin dientes, uno férreo defensor de la gestión del actual Presidente Mauricio Macri, le envió un urgente mensaje a través de las redes sociales solicitando una reunión personal.

A través de su cuenta de Twitter, el mediático macrista expreso su deseo de transmitirle "sus ideas" e insistió en que le gustaría que lo escuche.

Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme Gracias!!! — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) 16 de agosto de 2019

LEA MÁS 'El Mago sin dientes' se robó un centro de mesa en los Martín Fierro

"Señor Presidente Macri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme Gracias!!!", se lee en su publicación.

La semana pasada, el mago fue uno de los pocos asistentes al bunker oficial de Juntos Por el Cambios y una foto suya se viralizó en la que se lo puede ver solo en medio de un escenario vacío.