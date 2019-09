La conductora Mirtha Legrand definió como "un fracasado" al presidente Mauricio Macri durante su programa.

La 'diva de los almuerzos' había armado una mesa ultramacrista con la participación de Ceferino Reato, Liliana Franco, Tato Young, Teté Coustarot y Martín Tetaz, pero descolocó a todos con una frase impensada.

En medio de una discusión sobre la situación política y la crisis económica, Legrand irrumpió con uno de sus típicos comentarios lacerantes, pero para el lado contrario

"Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado", disparó.

Y reveló: "Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos en las tarifas, le dije que habían sido 'sangrientas'. no me acuerdo bien la palabra, por ahí empleo palabras muy terminantes… Él me dijo:'Bueno, había que hacerlo, todavía vamos a tener que nivelar más'. Creo que la debacle empezó ahí".

Además, se reconoció como "panqueque" y anunció que invitará a Alberto Fernández si es electo presidente.