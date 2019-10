El PJ teme por el operativo de seguridad paralelo que armó el Gobierno para las elecciones

El apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, mostró su preocupación por el operativo de seguridad paralelo que planea montar el Ministerio de Seguridad en las elecciones generales del domingo 27 de octubre, y por la que se teme que utilicen a los efectivos para fines partidarios de Juntos por el Cambio. Además, volvió a advertir por el accionar de la empresa SmartMatic, que sigue sin proveer el código fuente del software que será utilizado nuevamente en los comicios.

En declaraciones que brindó a El Destape Radio, relató que fueron notificados solo "48 horas" antes de la decisión del ministerio que conduce Patricia Bullrich para formar un "sistema de seguridad paralelo al del comando electoral” y que “nadie le pidió" a dicha cartera "que se meta en la seguridad de las elecciones”.

Landau denunció que en el Gobierno "generaron una estructura paralela a la del Comando Nacional Electoral con el objetivo de recibir información por parte de Cambiemos para actuar en consecuencia”. “Me da terror lo que hace el Ministerio de Seguridad porque abre la posibilidad de que las fuerzas entren en las escuelas”, agregó.

Una nota del portal Infobae advirtió de un operativo especial que planeó el Ministerio de Seguridad nacional, en el cual ordenaron a los efectivos que, ante cualquier "incidente", debían informar a los fiscales partidarios de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, informó: “Vamos a hacer una presentación judicial hoy sobre el operativo paralelo del Ministerio de Seguridad”.

Ante la polémica sobre el software para el escrutinio provisorio, Landau aclaró: “La promesa de que nos iban a entregar el software electoral fue siempre trucha” y “Nos pusimos de acuerdo de que íbamos a auditar el software con el programa Sonar. Pero la empresa presentó un escrito diciendo que rechazaban ese método”.

Sobre este tema, aseguró: “Ayer nos retiramos de la reunión, era inútil continuar allí. Aclaro para que no digan que nos quisieron entregar el código fuente porque no fue así” y “En las PASO se cayó el sistema para que hablara el presidente. Eso es una manipulación de la información”. “Si manipularon y demoraron la publicación de la información en las PASO el domingo me temo un escenario con serias dificultades. El mismo miedo que tenía para el 11 de agosto es el que tengo para el domingo 27”, subrayó.

En ese sentido, Landau aseveró: “Nos ocultan el software y arman un sistema de seguridad paralelo”.