El pedido de Sergio Bergman: "No queremos que nos pongan en el lugar de que no se hizo nada"

El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, afirmó que los balances de gestión que realizará el gobierno son para que no se diga que no hicieron nada en los cuatro años de mandato.

"Poniéndolo en el valor no de aquello que resolvimos todo, pero que aún con los temas pendientes que sí reconocemos, no se nos ponga en el lugar de que no se hizo nada", afirmó Bergman en una conferencia de prensa.

"Nos parece importante no sólo rendir cuentas. No con el concepto del éxito, sino de la virtud de la transparencia de cómo llegamos y cómo nos vamos", sostuvo el secretario de Ambiente.

Bergman sostuvo que se puede cerrar la grieta si se continúa con la agenda del gobierno nacional. "La grieta puede cerrarse cuando trabajamos todos juntos cuidando nuestra casa común. Esta agenda nos da la posibilidad de unirnos, más allá de nuestras diferencias", sostuvo.

El secretario manifestó que como aún no está definido el Gabinete del próximo gobierno no se hizo todavía una reunión de traspaso de mando en la cartera de Ambiente.