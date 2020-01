El "Negro" González Oro y Eduardo Feinmann desembarcan en Radio Rivadavia

El periodista macrista Eduardo Feinmann dejó Radio La Red envuelto en una fuerte polémica y nunca aclaró los motivos por los que no renovó su contrato. Oscar González Oro hizo pública su desvinculación de Radio 10 este lunes. Ambos colegas sellarían su incorporación a Radio Rivadavia (AM 630), que en febrero relanzará su programación.

Feinmann, que sabía de antemano que debía buscar radio para la nueva temporada, fue convocado a fines de 2019 por las autoridades de Alpha Media, grupo de medios que cuenta con la titularidad de Rivadavia. Las charlas fueron avanzado con la propuesta firme de llevar adelante la segunda mañana (de 9 a 12) y, en las últimas horas, se concretaría su incorporación, según informó el periodista Pablo Montagna.

El conductor macrista llega a la AM 630 tras su paso por La Red, donde desembarcó el 19 de febrero de 2018, luego de haber estado en Radio El Mundo y de haber trabajado, durante varios años, en Radio 10.

El caso de González Oro es diferente, ya que si bien el rumor estaba, las autoridades de Rivadavia no lo tenían tan presente ya que daban por descartado que "El Negro" seguiría en la AM del Grupo Indalo. Pero, al conocer la noticia de su salida, no dudaron en llamarlo y ofrecerle casi el mismo horario que hacía en su anterior emisora: la franja que va de 14 a 17.

Con estas incorporaciones, Rivadavia ya tendría su programación diaria definida con la gerencia del exdirector de Radio Nacional, Fernando Subirats.