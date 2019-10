El mal momento de Héctor Magnetto: quiso violar la ley, votar con un DNI viejo y los fiscales del Frente de Todos se lo impidieron

No, no se puede. El CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, intentó esta mañana votar con un documento de identidad anterior al que figuraba en los padrones y no pudo lograrlo porque los fiscales del Frente de Todos se pusieron firmes y advirtieron que por más que se trate del dueño del multimedio más grande del país no puede violar la ley. Las autoridades de mesa y los fiscales de Juntos por el Cambio estaban a favor de que Magnetto votara, pero finalmente debió volver a buscar su nuevo DNI a su domicilio para poder cumplir con su deber cívico.

Poco antes de las 14.30, Magnetto ingresó al Colegio Nacional número 2, Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Libertad 1257, en el barrio porteño de retiro. Llegó sin custodia, acompañado por una mujer. Se acercó a la mesa número 124, donde estaban las autoridades designadas por la Justicia Electoral y los distintos fiscales partidarios. Su número de orden era el 172. Estaba todo listo pero no pudo ingresar al cuarto oscuro.

Pese a las múltiples informaciones de la Cámara Nacional Electoral respecto de los documentos habilitados para votar, varias de ellas incluso publicadas por el propio Grupo Clarín, Magnetto llevó un documento anterior al que figuraba en los padrones.

Según pudo confirmar El Destape a partir de fuentes que estuvieron presentes en ese momento, Magnetto quiso votar de todas maneras, decisión que fue avalada por las autoridades de mesa y los fiscales de Juntos por el Cambio. Sin embargo, las personas del Frente de Todos advirtieron que eso no era legal e impidieron que uno de los hombres más poderosos de la argentina ejerza sus privilegios.

Si bien finalmente logró su objetivo y tras regresar a su domicilio consiguió el documento correspondiente, los fiscales del FdT vivieron la situación como un pequeño triunfo: evitar que una vez más predominen sus privilegios por sobre el resto de los ciudadanos.