El inspirador posteo de Florencia Kirchner con cita a un escritor de Estados Unidos

Desde Cuba, Florencia Kirchner volvió a subir una foto a su Instagram y, como todos los días, postea diversas imágenes artísticas, políticas y personales. Esta vez citó William Faulkner, un importante escritor estadounidense.

En este sentido, el texto que subió fue: "El aire muerto da forma a la tierra muerta en la muerta oscuridad, da forma a la tierra muerta hasta más allá de donde alcanza la vista. Se posa sobre mí, muerto y caliente, y me toca la carne desnuda a través de la ropa. Le dije que no sabía lo que era preocuparse. Tampoco yo lo sé. No sé si estoy preocupada o no. Si puedo estarlo o no. No sé si puedo llorar o no. No sé si lo he intentado o no. Siento como si fuera una semilla húmeda y salvaje en la tierra caliente y ciega”.

En la imagen se puede ver a Florencia Kirchner tirada en el pasto con un un sombrero. Desde que abrió su cuenta, esta red social se convirtió en un espacio de contacto entre Kirchner con su seguidores en el cual suele subir diferentes frases de escritores.