El ida y vuelta entre Roberto Navarro y el empresario Cabrales sobre el modelo económico del kirchnerismo

El empresario Martín Cabrales protagonizó un interesante cruce con el conductor de Navarro 2019, Roberto Navarro, sobre el estigma que pesa sobre el kirchenerismo cuando tildan los 12 años de gobierno como “populismo”.

Durante la entrevista, el periodista le advirtió a Cabrales: “Usted sabe que hay mucha gente con hambre, ¿no?”.

LEA MÁS Cabrales: "No me veo lejos de los posibles ministros de Economía de Fernández"

“Eso tiene que terminar, mucha gente que esta fuera del sistema se tiene que incorporar, con la grieta la gente no come. La gente no come de la beneficencia, no creo que esté contenta con los planes quiere trabajo”, replicó, Cabrales.

A lo cual, Navarro lo interrogó: ¿Cuantos planes cree que hay Cabrales?

“No sé cuántos planes hay?, se excusó, a lo cual, el conductor cuestionó que “en varias notas hablan de planes e incluyen a los jubilados”.

Acto seguido, Cabrales aclaró: “Yo hablo de los planes de la gente que no tiene trabajo. Yo creo que esa gente sí quiere trabajar. El pueblo argentino es trabajador”.

LEA MÁS Escándalo: banqueros casi agarran a trompadas a Sandleris por el default

“Bueno, ese es un buen comienzo para que halemos. Usted sabe que cuando asume el kirchnerismo estaba en el 27, y las consultoras dijeron que estaba 7. Como se puede llamar populista a un gobierno que bajo 20 puntos el desempleo, que desendeudo el país, que invirtió en ciencia y tecnología ¿No habrá un problema de diagnóstico?”, replicó.

Al respecto, Cabrales admitió: “Usted como lo pinta y presente, sigo su lógica. Dice que hay menos planes, que se acabaron en el kirchnerismo, es la información que usted maneja”.