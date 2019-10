El fallido de Luis Brandoni: "El 27 de octubre se termina el maleficio"

Luis Brandoni fue uno de los militantes macristas famosos que más activo estuvo en toda la campaña electoral y no afloja en la recta final para el 27 de octubre. En un nuevo video viralizado del actor, incentiva a la fiscalización pero comete un polémico error.

“Vamos a darla vuelta porque somos más lo que queremos la República, los que queremos la democracia y los que queremos la decencia”, son las primeras declaraciones del actor en el video que está siendo viralizado en las redes desde la semana pasada.

“Ustedes se están preparando para fiscalizar, que es el mecanismo más importante de toda elección. El 27 de octubre, entre otras cosas, se va a terminar una suerte de maleficio: va a terminar su mandato un gobierno no peronista después de 91 años que no lo hace, el último fue don Marcelo Torcuato de Alvear en 1928”, indicó Brandoni de manera errónea y polémica ya que, más allá del resultado de los comicios, el mandato de Macri finaliza el 10 de diciembre y no el mismo domingo en el que se realiza el sufragio.

SIGAMOS HACIENDO HISTORIA SEAMOS FISCALES



Que GRAN ejemplo republicano nos da en cada declaración Beto Brandoni... Por gente como él LA DAMOS VUELTA #SiSePuedeMisiones #LaRebelionDeLosMansos pic.twitter.com/LuAzTQ80Tc — Guadi 🐱🌱⚖ (@Apoyo_Cambiemos) October 9, 2019