El editorial de Roberto Navarro: Macri sabe que no llega al 10 de diciembre y quiere echarle la culpa a Alberto Fernández

El director de El Destape, Roberto Navarro, realizó un nuevo editorial radial en que explicó que ya en off funcionarios del Gobierno reconocen que no llegan al 10 de diciembre porque el Presidente no termina de decidir si aceptar la derrota y tomar medidas de contención hasta el 10 de diciembre o intentar disputar las elecciones en octubre.

Durante el arranque de Navarro 2019, el periodista explicó: "En el gobierno le echan la culpa a Alberto, pero cuando hablas con los funcionarios en off te dicen 'no queda otra, seguramente nos vamos a ir antes, porque la situación es muy delicada y porque Macri no termina de ponerse de acuerdo si quiere llegar a diciembre o intentar ganar las elecciones".

"Lo más factible es que no llegue, porque el daño que le haría al país es muy grande. ¿Juegan las cosas que dice Alberto? Sí, ¿pero son razonables o son locuras?. Habla de cuidar los dólares, algún tipo de control de cambio. Por qué tenemos que reventarnos 5 millones de dólares por día. El mismo campo esta diciendo que si le piden liquidar la cosecha antes, lo hacen", agregó.

"Hay dos cosas, primero como Macri no llega al 10 de diciembre, están peleado para ver a quién echarle la culpa. Segundo, hay un choque de proyectos que se va a mantener en el tiempo que no quiere rifar las reservas para que se la lleven los amigos de Macri. Ese choque de modelos se va a mantener en el tiempo. Estuvo antes, esta ahora y va a estar con el cambio de Gobierno".

"La cantidad de divisas que se fugaron son la misma que se pidieron prestadas. 106.000 millones pidieron, 107.000 millones los que se fugó. Cuando el FMI le pregunta a Alberto, dice que lo ideal sería que no traigan mas plata si es para fugar. Sería mejor que nos la entreguen a nosotros para que con un control estándar de divisas que hay en el resto del mundo, ese guita no se fugue", dijo.

"La crisis de los mercados no es por la reunión de Alberto con el FMI, sino la desconfianza de que este país no va a poder pagar esa deuda. Yo diría, este país no va a poder pagar la deuda en los términos en los que está hoy. Seguramente va a haber una re negociación voluntaria en la que se pague a mas años o por el 70% de su valor".

"El gorilaje te va a decir que el peronismo no te deja terminar el mandato. Hay muchas pruebas de que es Macri el que no hace lo necesario para terminarlo en tiempo y forma. Si acepta que es el presidente que termina el 10 de diciembre, que perdió las elecciones, se pone a gobernar y poner retenciones, liquidar la cosecha y poner control de cambios, llega. Si lo que quiere es pudrirla para que Alberto empiece en el medio de un incendio y condicionarlo desde el primer día, la responsabilidad y la decisión de eso es de Mauricio Macri, no le quepa duda", concluyó.