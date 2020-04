El editorial de Roberto Navarro: "¿Cuántas vidas salvó Alberto hasta el momento?"

Tras atravesar el día con más muertes por coronavirus en Argentina, Roberto Navarro comparó la situación de nuestro país con Brasil y Estados Unidos, y pidió valorar el renunciamiento político de Alberto Fernández en pos de la salud de los argentinos.

"Ayer en Brasil murieron 144 personas. Diez veces más. En Estados Unidos 900 personas. Y en total, ya murieron 15 mil personas. En Argentina no hemos llegado a 100. ¿Cuántas vidas salvó Alberto hasta ahora, por haber tomado la decisión, en contra de la mayoría de los intereses del país, de habernos mandado a casa?", preguntó el periodista, en su comentario editorial por El Destape Radio.

Navarro aclaró que "Trump, Bolsonaro, Johnson, no son tontos, ni loquitos. Es una decisión política, priorizan la economía. El cálculo de los políticos es 'esto termina en unos meses y los muertos se olvidan, en cambio la economía no'. No tomaron la decisión por tontos, sino lo hicieron por ambición política".

"¿Cuántas vidas salvó el gobierno ya? ¿Qué renunciamiento hizo Alberto sabiendo que en unos meses solo tendrá reproches por la situación económica y los muertos se habrán olvidado? ¿Lo está valorando la gente?", inquirió el conductor de Navarro 2023.

Y añadió: "Sabemos que valor le da a la vida el Gobierno y que valor le da a la vida la oposición. También el valor que le dan los medios de comunicación y los distintos periodistas".

"Alberto renunció a su ambición política por la felicidad de su pueblo. La pregunta es si lo vamos a valorar. La pregunta es qué somos capaces de hacer nosotros por la felicidad de nuestro pueblo", concluyó Navarro.