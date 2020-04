El editorial de Roberto Navarro: "Alberto lo hizo mejor que Merkel"

El director de El Destape, Roberto Navarro, realizó su clásico editorial de las 10:00 en el que destacó que "Argentina es uno de los países que mejor está sobrellevando esta pandemia terrible con sus precarias herramientas" pero advirtió que existen problemas dentro de la cadena de abastecimiento.

El periodista explicó esta mañana en la FM 107.3 que nuestro país "tiene cifras que las pone entre los que menor sufrimiento tuvieron, menos atascos o falta de médicos". "Es muy factible que no se llegue a eso, ya dijeron los infectólogos",agregó.

"Hablamos de una país que estuvo sometido durante cuatro años que le sacó la plata del bolsillo a la gente para dársela a cuatro personas para que la fugaran. Las notas que se hacen sobre Merkel para opacar a este gobierno son una pavada. Porque Merkel tiene mas de 5.000 muertos y todos los medios dicen que no cuentan enfermedades preexistentes", remarcó el periodista.

Sin embargo, aclaró: "Tiene problemas donde tiene que tomar decisiones muy importantes. Este domingo publique que hay un indicio de desabastecimiento muy importante. ¿Porqué no entregan? Porque los insumos subieron muchísimos y que tienen un solo fabricante cada una. Toda esa estructura monopólica hace que los productores tenga que subir el precio o desabastecer para no perder plata. Yo no voy a defender a Molinos Río de la Plata, que los combatí 25 años, pero el Gobierno se ven ante la alternativa de o dejarles subir los precios, hay precios máximos en la argentina, o enfrentar el desabastecimiento".

"La segunda etapa de este problema es si el gobierno debería dar mas plata de la que está dando $10.000 es muy poco. Le da a la mitad de las empresas, que es muy valorable, para pagar sueldos. Pero a la otra mitad no. Si además subís los precios para que no haya desabastecimiento, el problema es aún mayor. Todo eso lo enfrenta el Gobierno a 5 semana de abierta la cuarentena, cuando Alberto no va a abrir la producción y la comercialización por bastante tiempo. Problemas va a haber".